شاهد.. أمانة مكة تُنفذ حملة تطوعية لتنظيف شواطئ الشعيبة

ونبه "الصماني"، من المواد البلاستيكية والورقية؛ لما تسببه من أضرار على البيئة، ناصحًا باستخدام الكاسات الاحترافية، وعدم ترك المخلفات ووضعها في أكياس للنفايات وحملها إلى أقرب حاوية نظافة للتخلص منها.