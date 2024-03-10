شاهد.. أمانة مكة تُنفذ حملة تطوعية لتنظيف شواطئ الشعيبة

نفذت أمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع جامعة أم القرى، والاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج، اليوم الأحد، حملة تطوعية، بعنوان "شواطئ نظيفة وآمنة"، بشواطئ الشعيبة.
وتهدف تلك الحملة إلى تحفيز العمل التطوعي والمحافظة على نظافة الشواطئ.
تخلل هذه الفعالية برنامج ورشة "لاتترك أثر"، قدمها المدرب الكابتن هتان خالد الصماني، تحدث فيها عن التخطيط السليم للرحلات وأهمية التقليل من المخلفات.
ونبه "الصماني"، من المواد البلاستيكية والورقية؛ لما تسببه من أضرار على البيئة، ناصحًا باستخدام الكاسات الاحترافية، وعدم ترك المخلفات ووضعها في أكياس للنفايات وحملها إلى أقرب حاوية نظافة للتخلص منها.