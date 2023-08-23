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الديوان الملكي: وفاة الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي آل سعود
الصلاة عليه بعد مغرب يوم غدٍ الخميس في المسجد الحرام بمكة المكرمة
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير/ فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ يوم غدٍ الخميس 8 / 2 / 1445هـ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".