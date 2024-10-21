أكاديمية التميز توقع مذكرة تفاهم مع نيوم لتعزيز المهارات المالية ودعم القطاع المالي

وفي هذا السياق، أعربت الأستاذة إيمان عن تفاؤلها بالشراكة، قائلة: "إن هذه الشراكة مع نيوم تشكل خطوة مهمة في تعزيز الكفاءات في المملكة. نحن نهدف إلى تصميم برامج تدريبية تواكب احتياجات السوق وتساعد الكفاءات على مواجهة تحديات المستقبل. إن تعزيز المهارات المالية يعد استثمارًا في مستقبل الاقتصاد الوطني."