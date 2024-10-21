أكاديمية التميز توقع مذكرة تفاهم مع نيوم لتعزيز المهارات المالية ودعم القطاع المالي

وقعت أكاديمية التميز مذكرة تفاهم وعقد شراكة استراتيجية مع نيوم لتعزيز المهارات المالية ودعم القطاع المالي في المملكة، حيث تم توقيع الاتفاقية من قِبل المدير العام للأكاديمية، الأستاذة إيمان اليامي، والمدير التنفيذي في نيوم، الأستاذ محمد بو شناق. تهدف الشراكة إلى تدريب الموظفين على المهارات المالية الأساسية، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 في تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي.
تشمل الشراكة التعاون في تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، تهدف إلى تطوير المهنيين في القطاع المالي وتدريب القادة الماليين. كما تهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة بين أكاديمية التميز ونيوم لتعزيز الابتكار والتطوير المستدام في هذا القطاع.
وفي هذا السياق، أعربت الأستاذة إيمان عن تفاؤلها بالشراكة، قائلة: "إن هذه الشراكة مع نيوم تشكل خطوة مهمة في تعزيز الكفاءات في المملكة. نحن نهدف إلى تصميم برامج تدريبية تواكب احتياجات السوق وتساعد الكفاءات على مواجهة تحديات المستقبل. إن تعزيز المهارات المالية يعد استثمارًا في مستقبل الاقتصاد الوطني."
الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود مشتركة من أكاديمية التميز ونيوم، لتأكيد أهمية التعليم والتدريب في بناء مستقبل مستدام للاقتصاد السعودي.