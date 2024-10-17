للتغلب على مشاكل التربة في المزارع العضوية.. الإرشاد الزراعي ينصح باستخدام "الدتش بكت"

كشف الإرشاد الزراعي عن الدور الهام لاستخدام أنظمة الزراعة الحديثة مثل "الدتش بكت" لزراعة الخضروات الثمرية، في التغلب على مشاكل التربة في المزارع العضوية، وزيادة كمية إنتاج المحاصيل.
وأوضح المهندس عبدالله الصبيعي، أن هناك عوائق كبيرة تواجه مزارعي الخضراوات أهمها شح المياه وتضاريس الأرض ومشاكلها؛ على الرغم من مواءمة الظروف الجوية لزراعة محاصيل الطماطم والخيار والفلفل.
وأضاف الصبيعي أنه مع استخدام أنظمة الزراعة الحديثة يستطيع المزارع العضوي والتقليدي التغلب على هذه المشكلات، بالإضافة إلى مميزات أخرى تتمثل في توفير مياه الري والأسمدة والعمالة؛ وبالتالي انخفاض تكاليف الإنتاج وتحقيق ربح جيد.
ونصح المزارعين باستخدام نظام الدتش بكت المخصص لزراعة الثمريات مثل الطماطم بعيدًا عن مشاكل التربة بشكل عام.