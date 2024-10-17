للتغلب على مشاكل التربة في المزارع العضوية.. الإرشاد الزراعي ينصح باستخدام "الدتش بكت"

وأضاف الصبيعي أنه مع استخدام أنظمة الزراعة الحديثة يستطيع المزارع العضوي والتقليدي التغلب على هذه المشكلات، بالإضافة إلى مميزات أخرى تتمثل في توفير مياه الري والأسمدة والعمالة؛ وبالتالي انخفاض تكاليف الإنتاج وتحقيق ربح جيد.