المشاط: حج هذا العام سيشهد تحويل الأفكار الإبداعية إلى واقع لراحة الحجاج

أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح المشاط، على تحويل الأفكار الإبداعية إلى أعمال ملموسة ومنفذة على أرض الواقع لراحة ضيوف الرحمن، من خلال تبني الوزارة لهذه الأفكار التي تم طرحها بملتقى "الإبداع والأفكار".
جاء ذلك خلال تدشينه لملتقى الإبداع والتميز الذي نظمه المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل بحضور منسوبي شركات حجاج الداخل والجهات ذات العلاقة بمقر الوزارة بمكة المكرمة.
وقال "المشاط": ما شاهدناه ليس مجرد أفكار إبداعية على الورق؛ وإنما سنشاهدها ونقيمها خلال موسم حج هذا العام، وتُعد كذلك نواةً للمزيد من الأفكار الإبداعية في المستقبل؛ فالأعمال تبدأ بأفكار واقعية ونموذجية، وبعد ذلك يتم تعميمها كمشاريع متكاملة على جميع شركات حجاج الداخل.
وأوضح أن الوزارة لديها سنويًّا أعمال ومبادرات جديدة من أهمها منصة "نسك الحج"، وسبق أن تم إطلاقها للعمرة وحاليًا للحج؛ لتسجيل حجاج الداخل ولـ100 ألف حاج تقريبًا من حجاج الخارج، بالإضافة إلى البطاقة الذكية والتطبيق الذكي التي من الممكن أن يطلع الحاج من خلالها على كل المعلومات المفيدة له، كما تم تجهيز العديد من باقات التوعية التي ستُنشر بمنصة "نسك"؛ مشيرًا إلى أنه تم الاهتمام بالتواصل مع الحجاج من خلال شركاتهم أو بصورة مباشرة معهم عبر القنوات المتعددة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو رسائل الواتس أو رسائل sms.
وأضاف أن لدى الوزارة مركز اتصال موحد لجميع شركات حجاج الداخل ومجهز بالكامل ويصب في تفعيل التواصل والقرب المباشر مع ضيوف الرحمن.
من جانبه أوضح رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل الدكتور ساعد الجهني، أن مركز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال يأتي انطلاقًا من دور وزارة الحج والعمرة في الإسهام بتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ نحو تحقيق تجربة روحانية متميزة للحاج والمعتمر في كافة نقاط الاتصال التي يمر بها، وهو مركز متخصص بتمكين وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار وريادة الأعمال.
وأشار "الجهني" إلى أن المركز يركز على تصميم برامج ومشاريع إبداعية تستهدف أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين وإشراكهم في تطوير منتجات وخدمات مبتكرة تحسّن من تجربة ضيوف الرحمن وجميع العاملين في القطاع، كما يدعم رواد الأعمال لتحويل أفكارهم إلى منتجات وخدمات مبتكرة، وشركات ناشئة، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنظومة من تطوير خدماتهم؛ مما يساعد في تحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم.
وأفاد بأن أهداف مركز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال تتمثل في نشر ثقافة الإبداع والابتكار وريادة الأعمال في قطاع الحج والعمرة، وكذلك دعم الابتكار وريادة الأعمال، وإتاحة المجال أمام المبتكرين والرياديين بمشاركة أفكارهم في تطوير خدمات ومنتجات القطاع، إضافة إلى دعم تأسيس حاضنات ابتكار ومسرعات أعمال متخصصة بمنظومة خدمات الحج والعمرة، وبناء العلاقات الاستراتيجية، وتعزيز التعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة بالإبداع والابتكار وريادة الأعمال.
ولفت إلى أن المستفيدين من خدمات مركز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال هم منسوبو وزارة الحج والعمرة ورواد الأعمال والشركات الناشئة والمجتمع العام ومقدمو خدمات الحج والعمرة.