المشاط: حج هذا العام سيشهد تحويل الأفكار الإبداعية إلى واقع لراحة الحجاج

وأوضح أن الوزارة لديها سنويًّا أعمال ومبادرات جديدة من أهمها منصة "نسك الحج"، وسبق أن تم إطلاقها للعمرة وحاليًا للحج؛ لتسجيل حجاج الداخل ولـ100 ألف حاج تقريبًا من حجاج الخارج، بالإضافة إلى البطاقة الذكية والتطبيق الذكي التي من الممكن أن يطلع الحاج من خلالها على كل المعلومات المفيدة له، كما تم تجهيز العديد من باقات التوعية التي ستُنشر بمنصة "نسك"؛ مشيرًا إلى أنه تم الاهتمام بالتواصل مع الحجاج من خلال شركاتهم أو بصورة مباشرة معهم عبر القنوات المتعددة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو رسائل الواتس أو رسائل sms.