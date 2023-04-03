4 خطوات ميسّرة.. تعرَّف على آلية تقسيط المستحقات الضريبية خلال مبادرة #الإعفاء_من_الغرامات

وحدّدت الهيئة خطوات الاستفادة من المبادرة التي تبدأ بتقديم طلب التقسيط خلال فترة المبادرة، لتتم مراجعته من الفرق المختصّة والتأكّد من استحقاق المكلّف للتقسيط، ثم تقسيط المستحقات حسب فترات معيّنة، ووفق الإجراءات والضوابط، وفي حال عدم التزام المكلّف بالأقساط يتم إلغاء الخطة وتحميله الفروق والغرامات.