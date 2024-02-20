"الزعاق": خلال هذه الأيام نشاهد القمر بكل جلاء وقت الضحى

ولفت في فيديو على حسابه في "إكس"، إلى أن أقرب مسافة بين الشمس والقمر هي مرحلة الاقتران التي يُولد فيها الشهر الهجري الجديد، والأبعد هي مرحلة الإبدار منتصف الشهر الهجري، والقمر في جميع مراحله يرتبط بالجمال.