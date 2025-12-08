استمرار تعليق الدراسة الحضورية غداً في مدارس وكليات "ملكية ينبع"

في إطار المتابعة المستمرة للتقارير الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، أعلنت الهيئة الملكية بينبع الصناعية، ممثلة في إدارة التعليم العام، عن استمرار تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 18 جمادى الآخرة 1447هـ.

ويشمل القرار جميع مدارس البنين، إضافة إلى الكليات والمعاهد التابعة للهيئة الملكية بينبع، وذلك حفاظاً على سلامة الطلاب والكوادر التعليمية والأكاديمية.

وأوضحت الإدارة أن الدراسة ستُستأنف “عن بُعد” من خلال المنصات التعليمية، لجميع الطلاب والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس، حتى إشعار آخر.