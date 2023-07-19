"التليدي": القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى نجاح للحراك السعودي

وأشار إلى أن "هذه القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى تؤكد من جديد تفرد الدبلوماسية السعودية في عقد هذا النوع من القمم الجماعية، وتبرهن على دورها القيادي داخل مجلس التعاون الخليجي، ومكانتها في العالمين والعربي والإسلامي".