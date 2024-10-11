الفلكي “هندي” ينفي ظهور مذنب: صاروخ فضائي يسبب الخداع البصري

أكد الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، أن الأنباء المتداولة عن ظهور مذنب لامع فجر اليوم الجمعة، 11 أكتوبر، غير صحيحة. وأوضح أن ما رآه الناس في السماء كان ناتجًا عن مرور المرحلة الثالثة من صاروخ فضائي أثناء تشغيل محركاته، مما أدى إلى انتشار غبار عكس ضوء الشمس، وهو ما تسبب في خداع البعض واعتقادهم بظهور مذنب.