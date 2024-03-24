"بنج" تقدّم تجربة غذائية مميّزة في رمضان تجمع بين الطعام الصحي والطعم الشهي
تجربة رمضانية فريدة تقدّمها "بنج" المتخصصة في تقديم الوجبات الغذائية المميّزة بجودتها الصحية ومذاقها الشهي لعملائها عبر تشكيلة متنوعة من الوجبات المناسبة للإفطار والسحور تتضمن حلويات شرقية تم إعدادها بطريقة صحية، حيث توجد حلويات لم يستخدم السكر المضاف في طهيها وأنواع أخرى تحتوي فقط على أقل من 50% من السكر المضاف، وتتوفر جميعها بباقات اشتراك مرنة قصيرة وطويلة المدة تبدأ من اشتراكات لمدة خمسة أيام أو عشرة أيام، كما تم تجهيز فرع بنج في حي الياسمين بجلسات تناسب جميع أفراد العائلة للاستمتاع بأجواء رمضانية ساحرة.
وتؤكد "بنج" مجدداً من خلال تشكيلتها الرمضانية الغنية والمتنوعة من الوجبات التزامها بتقديم الأفضل دائماً في عالم الوجبات الغذائية لعملائها من حيث قيمتها الغذائية العالية ومذاقها الرائع، وهو الالتزام الذي ساهم في نجاح "بنج" في استقطاب قاعدة عريضة من العملاء الذين يتعاملون معها في فرعيها في مدينة الرياض أو عبر الموقع الإلكتروني وتطبيقها الرسمي للهواتف الذكية : https://q-r.to/BINGEapp .
وتتضمن قائمة طعام "بنج" أنظمة حياة صحية - كيتو - خالي من الجلوتين - قليل الكربوهيدرات وغيرها، وأيضاً وجبات لمن يبحثون عن أساليب غذاء متنوعة تجمع بين القيمة الغذائية العالية والطعم المميز، ويشرف على تقديم هذه الوجبات مجموعة من المتخصصين في عالم صناعة الغذاء، بالاعتماد على أفضل المكونات الطبيعية، مع مواصلة نهج "بنج" في تقديم أفضل الوجبات المحافظة على قيمتها الغذائية وطعمها الشهي.