"بنج" تقدّم تجربة غذائية مميّزة في رمضان تجمع بين الطعام الصحي والطعم الشهي

تجربة رمضانية فريدة تقدّمها "بنج" المتخصصة في تقديم الوجبات الغذائية المميّزة بجودتها الصحية ومذاقها الشهي لعملائها عبر تشكيلة متنوعة من الوجبات المناسبة للإفطار والسحور تتضمن حلويات شرقية تم إعدادها بطريقة صحية، حيث توجد حلويات لم يستخدم السكر المضاف في طهيها وأنواع أخرى تحتوي فقط على أقل من 50% من السكر المضاف، وتتوفر جميعها بباقات اشتراك مرنة قصيرة وطويلة المدة تبدأ من اشتراكات لمدة خمسة أيام أو عشرة أيام، كما تم تجهيز فرع بنج في حي الياسمين بجلسات تناسب جميع أفراد العائلة للاستمتاع بأجواء رمضانية ساحرة.