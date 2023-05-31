بعد هبوطهما بسلام.. ما الذي أنجزه "علي" و"ريانة" في الفضاء؟

وجاءت الرحلة كجزء من برنامج المملكة لرواد الفضاء، الذي أطلقته الهيئة العامة للفضاء، ويهدف إلى تأهيل كوادر سعودية متمرسة؛ لخوض رحلات فضائية طويلة وقصيرة المدى، والمشاركة في التجارب العلمية، والأبحاث الدولية، والمهام المستقبلية المتعلقة بالفضاء، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالمياً، والإسهام في الأبحاث التي تصبّ في صالح خدمة البشرية في عدد من المجالات ذات الأولوية مثل الصحة، والاستدامة، وتكنولوجيا الفضاء.