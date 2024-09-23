"موسم الرياض" يُنظِّم حفل زواج جماعيًّا يضم 600 عريس وعروسة

يشهد موسم الرياض في نسخته الجديدة هذا العام 2024 زفاف 600 عريس وعروسة، في حفل زواج جماعي، يُنظِّمه "موسم الرياض"، ويتخلله حفل غنائي كبير، ومأدبة عشاء.
وتفصيلاً، أعلن مساء أمس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عبر حسابه في منصة إكس، أن موسم الرياض هذا العام، استشعارًا لمسؤوليته الاجتماعية تجاه شباب وبنات الوطن المقبلين على الزواج، ودعمًا لهم، سيشهد إقامة حفل زواج جماعي لـ300 عريس، بمجموع (600) عريس وعروسة، بتنظيم من موسم الرياض.
وأوضح "آل الشيخ" أن حفل الزواج الجماعي يشمل حفلاً غنائيًّا كبيرًا، وعشاء للمدعوين، مؤكدًا أن "شبابنا وبناتنا يستاهلون نفرح فيهم. حفظ الله مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد قائدنا الملهم وعراب الرؤية".
ودعا "آل الشيخ" رجال الأعمال، والشركات الوطنية، للمساهمة في هذ العمل الخيِّر، لافتًا إلى أنه يحلم بأن يتكرر مثل هذا الحفل أكثر من مرة في الموسم.