"موسم الرياض" يُنظِّم حفل زواج جماعيًّا يضم 600 عريس وعروسة

وتفصيلاً، أعلن مساء أمس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عبر حسابه في منصة إكس، أن موسم الرياض هذا العام، استشعارًا لمسؤوليته الاجتماعية تجاه شباب وبنات الوطن المقبلين على الزواج، ودعمًا لهم، سيشهد إقامة حفل زواج جماعي لـ300 عريس، بمجموع (600) عريس وعروسة، بتنظيم من موسم الرياض.