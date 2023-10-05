ملكية مكة تعلن بدء مرحلة استقبال الرغبات لعقود التشغيل لمركبات الأجرة

ويأتي المشروع الذي أقره المركز العام للنقل في مكة المكرمة بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل، تعزيزًا لتقديم أفضل خدمات النقل في مكة المكرمة، ورفع مستوى المنافسة والشفافية لمقدمي الخدمات من ذوي الخبرة في قطاع الأجرة.