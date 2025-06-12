"المرور" يضبط "1458" مركبة مخالفة لوقوفها في أماكن ذوي الإعاقة

ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة (1458) مركبة خالفت الأنظمة المرورية، بعد أن أوقفها أصحابها في المواقع المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويأتي ذلك ضمن الجهود الميدانية المستمرة التي تبذلها إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ورفع مستوى الالتزام بقواعد وأنظمة السير، بما فيها حماية حقوق ذوي الإعاقة في استخدام المواقف المخصصة لهم.
كما شددت على أهمية احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على المرافق والخدمات المخصصة لهم، مؤكدة أن التعدي على هذه المواقف يعد مخالفة صريحة تستوجب العقوبة وفقًا لنظام المرور.
ودعت الإدارة العامة للمرور جميع السائقين إلى الالتزام بالأنظمة المرورية وعدم الوقوف في الأماكن المخصصة لفئات معينة من المجتمع، مشيرة إلى أن حملاتها الرقابية ستتواصل لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.