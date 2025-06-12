"المرور" يضبط "1458" مركبة مخالفة لوقوفها في أماكن ذوي الإعاقة

كما شددت على أهمية احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على المرافق والخدمات المخصصة لهم، مؤكدة أن التعدي على هذه المواقف يعد مخالفة صريحة تستوجب العقوبة وفقًا لنظام المرور.