"البديوي" يدين بأشد العبارات العمل الإجرامي الإسرائيلي بقصفه مدرسة الجاعوني في مخيم النصيرات

أعرب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات العمل الإجرامي الإسرائيلي بقصفه مدرسة الجاعوني التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بمخيم النصيرات، واستهدافه المباشر للنازحين الأبرياء.
وأكد أن الهجمات الوحشية والمستمرة من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، واستهدافها بشكل مباشر لمخيمات الإيواء للنازحين، تُشكِّل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمعاهدات الدولية والإنسانية، وتُعدُّ جرائم حرب، تؤكد النهج الإجرامي الخطير لقوات الاحتلال الإسرائيلي دون أي اعتبار للقيم القانونية والأخلاقية والإنسانية.
ودعا البديوي المجتمع الدولي بدوله ومنظماته كافة إلى التحرك الفوري والجاد لوقف إطلاق النار فورًا، ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية الخطيرة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، مؤكدًا الموقف الثابت لدول مجلس التعاون في دعم القضية الفلسطينية العادلة، وبذل الجهود كافة لحماية الشعب الفلسطيني من البطش والسلوك الإجرامي لقوات الاحتلال الإسرائيلية.