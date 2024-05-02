السعودية تدعو إلى توحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات البيئية إقليميًّا وعالميًّا

وأبان أن الأمن الغذائي يُعَد حجر الزاوية في الأمن الوطني، ومن الضروري العمل معًا لوضع استراتيجيات تُمَكّن من استغلال إمكانياتنا ومميزاتنا النسبية، وأن نستثمر في البحث والتطوير والابتكار لدعم المزارعين، وتعزيز قدراتنا على تحليل المخاطر المحتملة، والاستعداد والجاهزية للتعامل مع الأزمات، ونبني سلاسل توريد قوية قادرة على الصمود لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي الشامل؛ مؤكدًا في ختام كلمته أن أعمال الدورة الحالية تُمَثل فرصة للتحاور والتشاور حول قضايا ومستقبل التنمية الزراعية المستدامة في منطقتنا العربية.