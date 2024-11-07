20 اتفاقية و1.3 مليار ريال قيمة اتفاقيات وإطلاقات ثاني أيام ملتقى "بيبان 24"

شهدت منصة توقيع الاتفاقيات في اليوم الثاني من ملتقى "بيبان 24"، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" تحت شعار وجهة عالمية للفرص في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، توقيع 20 اتفاقية، وإطلاق مشاريع بقيمة إجمالية تصل إلى 1.350.000.000 ريال؛ وذلك بهدف تعزيز قطاع ريادة الأعمال، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
ومن أبرز الاتفاقيات الموقّعة، مذكرة تعاون بين "منشآت" وبنك قطر للتنمية، لتعزيز التعاون في تقديم برامج تدريبية مشتركة وتطوير المسرعات والحاضنات، ومبادرات الابتكار لدعم المشاريع الريادية، كما وقّعت "منشآت" اتفاقية تعاون مع شركة ميلتون الدولية لدعم الشركات الناشئة وتمكين الشركات المليارية بين الجانبين، وأبرمت "منشآت" اتفاقية تعاون مع البنك العربي الوطني، لإطلاق مسرعة أعمال متخصصة في مجال التقنية المالية "FinTech" لدعم نمو المنشآت في القطاع المالي.
كما وقّعت "منشآت" مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للفعاليات، لدعم منظومة العمل الريادي في قطاع الفعاليات، عبر إطلاق مسابقات لحل التحديات من خلال مركز الابتكار التابع لها، كذلك شملت الاتفاقيات تعاونًا بين "منشآت" وشركة "نون" عبر منصة "محلي"، لتطوير المتاجر الإلكترونية وتمكينها من فرص البيع، مع طرح المنتجات التنافسية المحلية في مختلف مناطق المملكة.
وفي إطار دعم التوسع في السوق السعودية، وقّعت "منشآت" اتفاقية مع شركة "AstroLabs" تحت مسمى "راعي توسع" لرعاية كأس العالم لريادة الأعمال؛ إذ ستقدم AstroLabs باقة خدمات بقيمة 1.5 مليون ريال لدعم رواد الأعمال في المملكة. وشملت الاتفاقيات تعاونًا مع شركة "بندة" لدعم قطاع التجزئة عبر توفير منافذ بيع للمنشآت الصغيرة وفرص تدريبية ووظيفية في مجال المخبوزات، وشراكة مع "ترنديول" لتبادل الخبرات وتفعيل أنشطة ريادة الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية.
وفي خطوة لتعزيز وعي رواد الأعمال بقطاع الخدمات والتنمية البلدية، أبرمت "منشآت" اتفاقية تعاون مع شركة "ريمات الرياض للتنمية" لإطلاق مبادرات توعوية تدعم استدامة مدينة الرياض وازدهارها.
ووقّع مصرف الإنماء وشركة "BIM Ventures" لتقديم قروض دون فوائد للشركات الناشئة، بالإضافة إلى برنامج تدريبي لمدة ثلاثة أيام يركز على مهارات التخطيط والإدارة المالية، مع توفير الإرشاد المستمر للمشاريع الناشئة.
وفي القطاع الزراعي، أبرمت وزارة البيئة والمياه والزراعة والشركة السعودية للقهوة مذكرة تفاهم، لدعم مشاريع ريادة الأعمال في مجال زراعة القهوة، من خلال برنامج "سنبلة" الهادف إلى تعزيز الأثر الاقتصادي وتنويع الفرص في القطاع الزراعي.
ووقع بنك التنمية الاجتماعية عدة اتفاقيات بقيمة تصل إلى أكثر من 1.3 مليار ريال مع عدة جهات تشمل وزارة الصناعة، ووزارة الصحة، وبنك البلاد؛ مما يهدف إلى دعم وتمويل رواد الأعمال في القطاعات الصناعية والصحية والتقنية، وتوفير خدمات الدفع الإلكتروني، لتحقيق الاستدامة المالية للجمعيات ودعم ممارسي العمل الحر.
وبالإضافة إلى الاتفاقيات، شهد الملتقى إطلاق العديد من المبادرات النوعية، منها "المعمل الافتراضي" الذي أطلقته "منشآت" لتمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى نماذج أعمال قابلة للتنفيذ، بالإضافة إلى إطلاق "بودكاست ريادة" لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، ومبادرة "شبكة مستثمري الأحساء الملائكيين" لتوفير حلول استثمارية للشركات الناشئة.
وأعلنت غرف جدة والشرقية والمدينة المنورة، الانضمام إلى خدمة "جدير"؛ مما يسهل على المنشآت الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى الفرص الشرائية ويدعم نموها في هذه المناطق خبر اليوم الثاني.