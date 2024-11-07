20 اتفاقية و1.3 مليار ريال قيمة اتفاقيات وإطلاقات ثاني أيام ملتقى "بيبان 24"

ومن أبرز الاتفاقيات الموقّعة، مذكرة تعاون بين "منشآت" وبنك قطر للتنمية، لتعزيز التعاون في تقديم برامج تدريبية مشتركة وتطوير المسرعات والحاضنات، ومبادرات الابتكار لدعم المشاريع الريادية، كما وقّعت "منشآت" اتفاقية تعاون مع شركة ميلتون الدولية لدعم الشركات الناشئة وتمكين الشركات المليارية بين الجانبين، وأبرمت "منشآت" اتفاقية تعاون مع البنك العربي الوطني، لإطلاق مسرعة أعمال متخصصة في مجال التقنية المالية "FinTech" لدعم نمو المنشآت في القطاع المالي.