إطلاق سلسلة OPPO Reno11 5G في السعودية بتصميم أنيق وتجارب رائعة ونظام كاميرا بورتريه فائق الوضوح

أعلنت أوبو، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال الأجهزة الذكية، عن توفر سلسلة هواتف أوبو رينو 11 بتقنية الجيل الخامس في الرياض اعتباراً من 22 أبريل 2024. وتقدم السلسلة الجديدة نسختين في المملكة العربية السعودية. وتجمع النسخة الأولى، OPPO Reno11 5G، بين الأناقة الجذابة ونظام كاميرا بورتريه فائق الوضوح، تتصدره كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بتقنية التثبيت البصري للصور (OIS). وتتميز هذه النسخة بسماعات صوت استريو مزدوجة، مما يوفر ترفيهاً من الدرجة الأولى، وعمر بطارية طويل الأمد، وسرعات شحن استثنائية. وتتميز النسخة الثانية، OPPO Reno11 F 5G، بمظهر نابض بالحياة وآسر، وتتصدره كاميرا ثلاثية فائقة الوضوح بدقة 64 ميجابكسل وشاشة AMOLED ذات حواف منحنية ملساء وبتردد 120 هرتز، مما يوفر مزيجاً مثالياً من الجماليات الحديثة والتجارب الذكية.