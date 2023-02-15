بعد ٤٥ عاماً من العمل.. أسرة "الجربوع" تكرم مكفولها.. "حفل ودروع وهدايا وكلمات مؤثرة"

وأردف: "أقامت الأسرة حفلاً تكريمياً ووداعياً لـ"مقبول" من باب الوفاء ورد الجميل، ومن منطلق توجيهات الإسلام الخالدة بالعناية بالأجير وحسن معاملته، في دعوته صلى الله عليه وسلم إلى معاملة العمال معاملة كريمة، وإلى الشفقة عليهم، والبرِّ بهم وعدم تكليفهم ما لا يطيقون من الأعمال، بل ارتفع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بدرجة العامل والخادم إلى درجة الأخ، وهذا ما لم يُسْبَق في حضارة من الحضارات، أو في أمة من الأمم، فقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه ممّا يأكل، وليلبسه ممّا يلبس، ولا تكلّفوهم ما يغلبهم، فإن كلّفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم". رواه البخاري.