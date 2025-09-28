95 لوحةً فنية ترسم مشاعر طلبة تعليم مكة المكرمة باليوم الوطني

افتتح المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ عبدالله بن سعد الغنام المعرض الفني ( عزنا بطبعنا ) والمصاحب لاحتفالات الإدارة باليوم الوطني الخامس والتسعون للمملكة العربية السعودية .
وتجول بين أرجاء المعرض مبدياً إعجابه بما شاهده من إبداع للمشاركين والمشاركات داعياً المدارس لاكتشاف مواهب الطلاب وإبرازها وصقلها ومنحها الفرصة لإظهار المهارات والإبداعات في مثل هذه المعارض ، مشيداً بمستوى المهارة التي ظهرت بها اللوحات الفنية التي طرزها الطلبة والمشرفون التربويون والمعلمون المشاركون لَيُجسّدوا معنى سامياً من معاني الوطنية الصادقة بهذا الحراك الثقافي من خلال هذا المعرض الفني الذي واكب مناسبة غالية على الجميع، معبراً عن شكره لكل من أسهم في هذا المعرض من طلاب ومعلمين ومشرفين.
وقد رسمت مشاركات طلبة التعليم العام والمعلمون والمشرفون مشاعر الفخر والانتماء والولاء بكل معاني الحب وصادق الشعور تجاه وطنهم من خلال 95 لوحةً فنية تم عرضها في المعرض الفني بين أكثر من 1000 لوحة لوحة فنية مشاركة لطلاب وطالبات ومعلمي ومعلمات الإدارة جسدوا فيها أعمالاً فنية من الفن التشكيلي تنوع تنوعت فيه الأدوات والخامات الفنية الزيتية والمائية والفحم وألوان الأكرلك والكلاج والفن الرقمي لتنتج أعمالاً فنية متنوعة ومميزة .