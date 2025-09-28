95 لوحةً فنية ترسم مشاعر طلبة تعليم مكة المكرمة باليوم الوطني

وتجول بين أرجاء المعرض مبدياً إعجابه بما شاهده من إبداع للمشاركين والمشاركات داعياً المدارس لاكتشاف مواهب الطلاب وإبرازها وصقلها ومنحها الفرصة لإظهار المهارات والإبداعات في مثل هذه المعارض ، مشيداً بمستوى المهارة التي ظهرت بها اللوحات الفنية التي طرزها الطلبة والمشرفون التربويون والمعلمون المشاركون لَيُجسّدوا معنى سامياً من معاني الوطنية الصادقة بهذا الحراك الثقافي من خلال هذا المعرض الفني الذي واكب مناسبة غالية على الجميع، معبراً عن شكره لكل من أسهم في هذا المعرض من طلاب ومعلمين ومشرفين.