عبور 10 شاحنات إغاثية من "إغاثي الملك سلمان" للمناطق السورية المتضررة من الزلزال

من ناحية أخرى، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، مواد إغاثية متنوعة لمتضرري الزلزال في بلدة جنديرس بمنطقة عفرين التابعة لمحافظة حلب بسوريا، شملت 10 أطنان و700 كيلوغرام من السلال الغذائية و100 حقيبة إيوائية و100 خيمة و200 بطانية، استفاد منها 626 فردًا بواقع 100 أسرة.