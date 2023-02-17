عبور 10 شاحنات إغاثية من "إغاثي الملك سلمان" للمناطق السورية المتضررة من الزلزال

عبرت، اليوم، منفذ باب السلامة الحدودي 10 شاحنات إغاثية مقدَّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحمل على متنها 80 طنًا من المواد الغذائية والإيوائية؛ لتوزيعها على ضحايا الزلزال في سوريا.
وسيشمل التوزيع عددًا من المناطق المتضررة من الزلزال في شمال سوريا؛ منها أعزاز وصورتن وعفرين وجنديرس.
يأتي ذلك امتدادًا للجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيِّره مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا؛ إنفاذًا لتوجيهات خادمِ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيسِ مجلس الوزراء.
من ناحية أخرى، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، مواد إغاثية متنوعة لمتضرري الزلزال في بلدة جنديرس بمنطقة عفرين التابعة لمحافظة حلب بسوريا، شملت 10 أطنان و700 كيلوغرام من السلال الغذائية و100 حقيبة إيوائية و100 خيمة و200 بطانية، استفاد منها 626 فردًا بواقع 100 أسرة.
ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.