مدير جمعية "كفى": فترة الاختبارات حرجة ينشط فيها مروّجو السموم

وقدّم "الحمدان" عددًا من النصائح للأسر لتجنب هذه المخاطر، وذلك عبر الحرص على عودتهم فور خروجهم من المدارس؛ لقطع الطريق على مروجي السموم من الحصول على أي سلوكيات متهورة أو ضارة، فيما دعا إلى ترتيب وتنظيم أوقات الأبناء، وتهيئة الجو المناسب للدراسة وحثّهم على النوم المبكر، وتجنُّب مقارنتهم بغيرهم وتوفير الغذاء الصحي لهم؛ كي يتمكّنوا من تجاوز الاختبارات بنجاح وتفوق.