"الأرصاد": فرصة لأمطار غزيرة أثناء مباراة الهلال والأهلي الليلة

وتأهّل الهلال إلى دور نصف النهائي بصفته بطلًا للدوري السعودي للمحترفين، وأيضًا بطل الكأس في الموسم الماضي، في حين تأهل النادي الأهلي للدور نصف النهائي من البطولة السعودية بصفته صاحب المركز الثالث في الدوري بالموسم الماضي.