"الأرصاد": فرصة لأمطار غزيرة أثناء مباراة الهلال والأهلي الليلة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي التي تقام اليوم الموافق 13/ 8/ 2024م.
وقال المركز: إن درجة الحرارة تصل إلى 22 درجة والرطوبة 85%، والرياح جنوبية غربية بسرعة 15 كم- 25 كم.
وأشار "الأرصاد" إلى وجود فرصة لهطول أمطار رعدية غزيرة.
وتنطلق، مساء اليوم الثلاثاء، أولى منافسات نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي 2024، حيث تُقام مباراة مرتقبة بين فريقي الهلال والأهلي.
وتُقام المباراة في تمام الساعة 7:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.
وتأهّل الهلال إلى دور نصف النهائي بصفته بطلًا للدوري السعودي للمحترفين، وأيضًا بطل الكأس في الموسم الماضي، في حين تأهل النادي الأهلي للدور نصف النهائي من البطولة السعودية بصفته صاحب المركز الثالث في الدوري بالموسم الماضي.
وسيلعب الفائز من مباراة الهلال والأهلي، أمام الفائز في لقاء النصر والتعاون، في المباراة النهائية والتي مقرر لها يوم السبت المقبل.