بعد فيديو تهديد سعوديين بأداة حادة.. السفارة في تركيا تُصدر بيانًا عن الواقعة

قالت السفارة السعودية في تركيا: إن الجهات المختصة بتركيا قبضت على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو يقوم بتهديد مواطنين سعوديين مستخدمًا أداة حادة.
وقالت السفارة في بيان: إشارة إلى المقطع المتداول، فقد تم القبض على الشخص الذي هدد المواطنين السعوديين، وأصدرت الجهات المختصة التركية بيانًا عن تفاصيل القبض عليه، وتقدم السفارة شكرها للسلطات المحلية.
وتابعت: تؤكد السفارة حرصها على جميع المواطنين ومتابعتها شؤونهم وسلامتهم، وتحثهم على التواصل عند الطوارئ.
وكانت قد أوقفت السلطات الأمنية التركية شخصًا قالت إنه أطلق تهديدات ضد أجانب وبيده سكين بمنطقة "صاري ير" في مدينة إسطنبول، مساء الاثنين.
ووفق ما نشرته وكالة "الأناضول" أمس سارعت الشرطة لتوقيف الشخص عقب تلقيها بلاغًا بقيامه بإطلاق تهديدات ضد أجانب وتلويحه بسكين.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "الأناضول" تم توقيف الشخص (43 عامًا) في منزله وهو مخمور.
وأحيل الشخص إلى القضاء بتهمة "الجرح العمد" و"مقاومة الشرطة".