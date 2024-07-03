بعد فيديو تهديد سعوديين بأداة حادة.. السفارة في تركيا تُصدر بيانًا عن الواقعة

وقالت السفارة في بيان: إشارة إلى المقطع المتداول، فقد تم القبض على الشخص الذي هدد المواطنين السعوديين، وأصدرت الجهات المختصة التركية بيانًا عن تفاصيل القبض عليه، وتقدم السفارة شكرها للسلطات المحلية.