الرياض.. إطلاق الفيلم السعودي "سكة طويلة" مع عرض أول بحضور نجومه وصنّاعه

يذكر أن مخرج العمل "عمر نعيم" سبق له العمل في أفلام هوليوودية مثل The Final Cut الذي عرض في مهرجان برلين السينمائي الدولي، و The Becoming عام 2020، وغيرها، والفيلم يأتي بالشراكة بين كل من "استوديوهات MBC" و"إيمج نيشن - أبوظبي" في الإنتاج و"فرونت رو" في التوزيع.