هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تضيف 166 منتجًا إضافيًّا في القائمة الإلزامية

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن الإنفاق الحكومي المتوقع على هذه القطاعات يصل إلى ما يقارب ملياري ريال يستفيد منه 4000 مصنع وطني، ويسهم بشكل إيجابي في تنمية المحتوى المحلي، وتمكين المصانع الوطنية وذلك استكمالًا لجهود الهيئة في تعزيز قدرات المملكة الصناعية على تغطية احتياجاتها المحلية؛ حيث بلغ عدد المنافسات التي تنطبق عليها الآلية في عام 2022 أكثر من 41 ألف منافسة بقيمة 42 مليار ريال.