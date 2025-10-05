"الغطاء النباتي" يدعو المستثمرين لإبداء رغباتهم في الاستثمار بـ13 متنزهًا وطنيًا في حائل

دعا المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر المستثمرين لإبداء رغباتهم في الاستثمار في 13 متنزهًا وطنيًا بمنطقة حائل، وذلك انطلاقًا من جهوده نحو تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وأوضح المركز أن الفرص المطروحة لإبداء الرغبات تقع في متنزهات الحياة البرية الوطنية: الغزالة، والنعي، وبقعاء، ومشار، والشنان، والعدوة، والحليفة العليا، والطنيب، وقصير غضور، والعظيم، وروض بن هادي، ومحطة المعالجة.
وبيّن "الغطاء النباتي" أن مجالات الاستثمار في المواقع المذكورة تشمل: التخييم والكرفانات والمطاعم والمقاهي والجلسات ومنافذ مستلزمات الرحلات، إضافة إلى رحلات السفاري والهايكنغ والأسر المنتجة " تحت مظلة الجمعيات".
وتهدف الفرص الاستثمارية إلى تنمية الغطاء النباتي، والإسهام في تنمية الاقتصاد المحلي، وتعزيز سياحة الوجهات الطبيعية، إضافةً إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية المتنزهات الوطنية.
يُذكر أن المركز يعمل على طرح الفرص الاستثمارية طويلة الأمد بجانب الفرص الموسمية؛ وذلك لتنمية الغطاء النباتي، ودعم أعمال ومشاريع التشجير المتنوعة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتحسين جودة الحياة، وكذلك الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030.