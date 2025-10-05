"الغطاء النباتي" يدعو المستثمرين لإبداء رغباتهم في الاستثمار بـ13 متنزهًا وطنيًا في حائل

وأوضح المركز أن الفرص المطروحة لإبداء الرغبات تقع في متنزهات الحياة البرية الوطنية: الغزالة، والنعي، وبقعاء، ومشار، والشنان، والعدوة، والحليفة العليا، والطنيب، وقصير غضور، والعظيم، وروض بن هادي، ومحطة المعالجة.