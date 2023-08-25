محليات

قبل تهريبها.. 60 كجم من القات في قبضة حرس الحدود بجازان

استكمال الإجراءات النظامية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص
قبل تهريبها.. 60 كجم من القات في قبضة حرس الحدود بجازان

أحبطت الدورياتُ البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان، تهريبَ "60" كيلوجرامًا من نبات القات المخدّر.

وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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