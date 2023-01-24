التمويل الابتكاري وجذب المستثمرين على طاولة "مستقبل العقار" في ثاني أيامه

بدأت اليوم أولى الجلسات الحوارية لليوم الثاني من منتدى مستقبل العقار في نسخته الثانية، تحت عنوان "دور المؤسسات المالية في دعم القطاع العقاري والإسكاني"؛ وذلك بمشاركة كل من الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، والرئيس الأول لمصرفية الأفراد في بنك الرياض وليد الضبيب، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني، والمؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة سوق المال أمبرين موسى، واستشاري تمويل الشركات في ديلويت روبين بتريس.