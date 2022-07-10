"فهد بن عبدالرحمن" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الأضحى

رفع الأمير فهد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز التهنئة، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وقال : يطيب لي أن أرفع لكم - أيدكم الله -، التهنئة والتبريك بهذه المناسبة السعيدة, وأسأل الله - عز وجل - أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن يكتب لكم الأجر والثواب فيما تقدمونه من خدمات وعناية بحجاج بيت الله الحرام، وأن يعيد هذه المناسبة أعوامًا عديدة وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة والخير والوطن في أمن واستقرار ونماء في مختلف المجالات.
كما رفع الأمير فهد بن عبدالرحمن، التهنئة، لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، أعرب فيها عن التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى الوطن بمزيد من التطور والرخاء وأن تتكلل المساعي التنظيمية لحج هذا العام بالنجاح تواصلاً لجهود المملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام.