"فهد بن عبدالرحمن" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الأضحى

كما رفع الأمير فهد بن عبدالرحمن، التهنئة، لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، أعرب فيها عن التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى الوطن بمزيد من التطور والرخاء وأن تتكلل المساعي التنظيمية لحج هذا العام بالنجاح تواصلاً لجهود المملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام.