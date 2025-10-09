"الصحة العالمية" تعتمد العارضة مدينة صحية

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، بحضور نائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، ومعالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ومعالي رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الجنوبي للتجمعات الصحية الدكتور محمد القاسم، حفل تسليم شهادة اعتماد محافظة العارضة مدينة صحية من قبل منظمة الصحة العالمية، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري.