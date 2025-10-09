"الصحة العالمية" تعتمد العارضة مدينة صحية

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، بحضور نائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، ومعالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ومعالي رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الجنوبي للتجمعات الصحية الدكتور محمد القاسم، حفل تسليم شهادة اعتماد محافظة العارضة مدينة صحية من قبل منظمة الصحة العالمية، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري.
وفور وصول سموه، عُزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل بتلاوة من القرآن الكريم، أعقبه عرض مرئي تناول أبرز الجهود التي بُذلت لنيل الاعتماد، ومنها الالتزام البيئي، وتحقيق معايير جودة الهواء وسلامة المياه والغذاء، ومكافحة التلوث والتدخين، ومبادرات تعزيز الصحة، ومتابعة الالتزام المستمر بمعايير المنظمة الدولية.
وتمكنت محافظة العارضة من استيفاء 80 معيارًا من معايير منظمة الصحة العالمية، لتتجاوز التقييم النهائي وتحصل على شهادة الاعتماد، بفضل ما حققته من تجهيزات مثل الحدائق، ومسارات المشي، ومبادرات تعزيز الصحة في المدارس ومراكز الرعاية الأولية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.
وألقى معالي وزير الصحة كلمة بالمناسبة، هنأ فيها سمو أمير المنطقة ونائبه، معتبرًا أن هذا الإنجاز يعكس نجاح برامج رؤية 2030، خصوصًا برنامج تحول القطاع الصحي وجودة الحياة، ثمرة التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.
وأكد "الجلاجل" أن الوزارة تسعى لتوسيع تطبيق برنامج المدن الصحية على مستوى المملكة، ضمن توجه لبناء نظام صحي وقائي يواكب تطلعات القيادة الرشيدة.
عقب ذلك، شهد الحفل توقيع اتفاقية تعاون بين "صحة جازان" وشركة "وجوه الطب" الطبية، لتعزيز التنمية الصحية في مجالات التشخيص والعلاج والإشعاع، وتوقيع مذكرة تفاهم بين "تجمع جازان الصحي" ومؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية لإنشاء مركز لأمراض الدم الوراثية في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز.
وفي ختام الحفل، تسلّم سمو أمير المنطقة شهادة اعتماد العارضة مدينة صحية من معالي وزير الصحة، معربًا عن شكره للقيادة على دعمها الدائم، ومؤكدًا أن هذا الاعتماد نتيجة لتضافر الجهود وحرص جميع الجهات على الارتقاء بجودة الحياة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030.
واختُتم الحفل بالتقاط الصور التذكارية مع الجهات المشاركة في اعتماد محافظة العارضة كمدينة صحية.