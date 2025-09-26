صفقة تاريخية مرتقبة.. صندوق الاستثمارات العامة و"سلفر ليك" يقتربان من الاستحواذ على "إلكترونيك آرتس"

أفادت تقارير دولية أن شركة “إلكترونيك آرتس” (Electronic Arts Inc.)، إحدى أكبر شركات ألعاب الفيديو في العالم، تجري محادثات متقدمة للاستحواذ عليها من قِبل تحالف يقوده صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) وشركة “سلفر ليك مانجمنت” (Silver Lake Management)، إلى جانب شركة “أفينيتي بارتنرز” التابعة لجاريد كوشنر.
وذكرت مصادر مطلعة لوكالة “بلومبرغ” أن الصفقة، التي قد تُعلن الأسبوع المقبل، ستكون من بين أضخم صفقات عام 2025 وربما أكبر استحواذ بالاقتراض الممول (Leveraged Buyout) في التاريخ. وأشارت المصادر إلى أن بنك “جيه بي مورغان تشيس” يعمل حالياً على إعداد حزمة تمويلية للمستثمرين.
ارتفعت أسهم “إلكترونيك آرتس”، المدرجة في بورصة نيويورك ومقرها كاليفورنيا، بنسبة 15% لتغلق عند 193.35 دولاراً، ما رفع قيمتها السوقية إلى نحو 48 مليار دولار.
ورفض ممثلو “إلكترونيك آرتس” و”صندوق الاستثمارات العامة” التعليق على التقارير، فيما امتنعت “سلفر ليك” و”أفينيتي بارتنرز” و”جيه بي مورغان” عن الإدلاء بأي تصريحات. وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قد نشرت تفاصيل المباحثات، بينما تناولت “فايننشال تايمز” الجوانب التمويلية.
تأتي هذه الخطوة في وقت يمر فيه قطاع ألعاب الفيديو بمرحلة تباطؤ ملحوظة، بعد أن فقد عشرات الآلاف من الوظائف خلال الأعوام الثلاثة الماضية عقب الطفرة التي شهدها أثناء جائحة كورونا. وكانت “إلكترونيك آرتس” قد نفّذت ثلاث موجات من تسريح الموظفين منذ عام 2023، آخرها في مطلع 2025.
ورغم البداية الصعبة لهذا العام بسبب ضعف أداء لعبتها “إي أي سبورتس إف سي 25”، استعادت الشركة توازنها مع تحقيق نتائج أفضل من المتوقع. وتستعد لإطلاق لعبتها المرتقبة “باتلفيلد 6” في 10 أكتوبر المقبل، في مواجهة مباشرة مع “كول أوف ديوتي” التابعة لمايكروسوفت.