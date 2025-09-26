صفقة تاريخية مرتقبة.. صندوق الاستثمارات العامة و"سلفر ليك" يقتربان من الاستحواذ على "إلكترونيك آرتس"

تأتي هذه الخطوة في وقت يمر فيه قطاع ألعاب الفيديو بمرحلة تباطؤ ملحوظة، بعد أن فقد عشرات الآلاف من الوظائف خلال الأعوام الثلاثة الماضية عقب الطفرة التي شهدها أثناء جائحة كورونا. وكانت “إلكترونيك آرتس” قد نفّذت ثلاث موجات من تسريح الموظفين منذ عام 2023، آخرها في مطلع 2025.