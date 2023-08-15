"تعليم الطائف" تعلن استقبال طلبات إعادة إصدار شهادات الثانوية العامة

وتابع أنه في حال نجاح الطالب المتقدم واجتيازه لجميع المواد، سيتم إلغاء الشهادة السابقة، وتصدر له شهادة جديدة بتاريخ حديث وبنفس المعدل السابق الذي حققه، وذلك وفقًا للنظام الدراسي الذي كانت عليه الشهادة السابقة.