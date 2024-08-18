"الراجحي": 2.3 مليون مواطن يعملون بالقطاع الخاص والبطالة انخفضت لـ 7.6%

وأشار إلى أن الصندوق حرص خلال مرحلة إنشاء المنصة على الاطلاع على عددٍ من التجارب النوعية، والاستماع لرؤى ومقترحات صُناع القرار والتشريعات في سوق العمل، وعقد عددٍ من ورش العمل مع الشركاء في القطاع الخاص والمختصين والمهتمين، لبحث سُبل التطوير وكيفية تطبيقها وانعكاسها على أداء وأعمال المنصة، مبينًا أن منصة "جدارات" وخلال فترة إطلاقها التجريبي أسهمت في توظيف أكثر من 114 ألف من الباحثين والباحثات عن عمل، كما حظيت بتفاعل وتسجيل أكثر من 48 ألف جهة حكومية وخاصة في سجلات المنصة".