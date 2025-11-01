طقس السبت.. السحب الرعدية الممطرة تواعد 8 مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، بأن الفرصة مازالت مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، في حين يستمر التوقع بتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية.