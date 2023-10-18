أهمها الكشف المبكّر.. "صحة الرياض" تحدّد أبرز عوامل تقليل احتمالية الإصابة بسرطان الثدي

وأوضحت "صحة الرياض" في إنفوجراف لها بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي، أن أهم العوامل التي يمكّنها التقليل من احتمال الإصابة، هي ممارسة النشاط البدني والإنجاب المبكّر، والرضاعة الطبيعية، وتجنّب المعالجة الهرمونية البديلة بعد سن انقطاع الطمث.