"الصحة" تدعو للالتزام بلبس الكمامة تجنبًا للإصابة بالإنفلونزا الموسمية

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بلبس الكمامة، والتي تعد من أهم طرق الوقاية من المرض، إضافة إلى تجنب لمس العين أو الفم مباشرة، وضرورة الحصول على اللقاح، والحرص على نظافة المكان، إلى جانب غسل اليدين جيدًا، واستخدام المناديل عند العطاس والسعال.