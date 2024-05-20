"الدعيلج" يعلن عن نمو حركة المسافرين في المملكة بنسبة 20% خلال هذا العام

وقال "الدعيلج" خلال كلمته التي شارك فيها ضمن أعمال مؤتمر مستقبل الطيران 2024: "إننا فخورون بإطلاق تقرير الطيران الأول من GACA الذي يتناول إنجازات القطاع ومساهمته في الاقتصاد السعودي، مؤكدًا أن المؤتمر وما يحمله من موضوعات متنوعة وهادفة سيعمل على الارتقاء والترابط في القطاع، حيث نضع الأسس لضمان النمو الأمن والمستدام لقطاع النقل الجوي المتقدم"، مشيرًا إلى أن قطاع الطيران شهد تغييرات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية مقارنة بأي صناعة أخرى في التاريخ، حيث انتقل من لا رحلات إلى أكثر من 37 مليون رحلة العام الماضي.