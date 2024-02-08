أمير حائل يطلق شارة بدء "رالي حائل تويوتا الدولي 2024"

جاء ذلك خلال رعايته للحفل الذي أقيم اليوم بهذه المناسبة بمركز المغواة الوطني بحائل، بحضور الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس هيئة تطوير المنطقة، والأمير بدر بن فهد بن فيصل بن فرحان، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لهواة اللاسلكي.