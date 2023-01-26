"الراجحي" يبحث التعاون المشترك مع وزير العمل القطري ووزيرة التضامن الجزائرية

بحث وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي مع وزير العمل القطري علي بن سعيد المري، في الدوحة اليوم، مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها وتعزيزها، على هامش أعمال الدورة الـ42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
وشهد اللقاء استعراض جهود البلدين في تطوير سياسات العمل، والرقابة والتفتيش، وآلية تسوية المنازعات العمالية، وحماية الأجور، إلى جانب تبادل التجارب والخبرات النوعية في دعم مسيرة تطوير سوق العمل الخليجي.
كما التقى "الراجحي"، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالجمهورية الجزائرية كوثر كريكو، وبحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين في مجالات التنمية الاجتماعية.
وحضر اللقاء وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للشؤون الدولية الدكتور عدنان النعيم، ووكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي الدكتور عبدالله الوهيبي.