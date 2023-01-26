"الراجحي" يبحث التعاون المشترك مع وزير العمل القطري ووزيرة التضامن الجزائرية

بحث وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي مع وزير العمل القطري علي بن سعيد المري، في الدوحة اليوم، مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها وتعزيزها، على هامش أعمال الدورة الـ42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.