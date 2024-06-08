تعرَّف على 4 خطوات تُسهم بإنقاذ الحاج في حال تعرُّضه لأزمة قلبية بالمسجد الحرام

وأوضح تجمُّع مكة المكرمة الصحي أن العاملين بمراكز الطوارئ داخل الحرم يقدمون خدمات إسعافية عاجلة للحالات الطارئة دون تأخير، مبينًا أنه في حال تعرَّض أحد الحجاج لأزمة قلبية يجري على الفور الكشف عليه، وتقييم حالته، ثم التواصل مع المدينة الطبية عبر الخط الساخن؛ لتحويله ونقله عند الحاجة عبر الفِرق الإسعافية، وإدخاله غرفة عمليات القسطرة القلبية بشكل مباشر دون التوقف في قِسم الطوارئ.