تعرَّف على 4 خطوات تُسهم بإنقاذ الحاج في حال تعرُّضه لأزمة قلبية بالمسجد الحرام

تساهم أربع خطوات إجرائية في تسريع إنقاذ الحجاج عند تعرُّض أحدهم لأزمة قلبية؛ إذ تعمل ثلاثة مراكز طوارئ في أروقة المسجد الحرام على مدار الساعة على تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة دون تأخير.
وأوضح تجمُّع مكة المكرمة الصحي أن العاملين بمراكز الطوارئ داخل الحرم يقدمون خدمات إسعافية عاجلة للحالات الطارئة دون تأخير، مبينًا أنه في حال تعرَّض أحد الحجاج لأزمة قلبية يجري على الفور الكشف عليه، وتقييم حالته، ثم التواصل مع المدينة الطبية عبر الخط الساخن؛ لتحويله ونقله عند الحاجة عبر الفِرق الإسعافية، وإدخاله غرفة عمليات القسطرة القلبية بشكل مباشر دون التوقف في قِسم الطوارئ.
وبيّن التجمع الصحي أن جميع الإجراءات تُتخذ مع الحالات وفق سياسات صحية متكاملة؛ لتقديم الخدمة العلاجية في الوقت المناسب؛ لضمان سلامة وصحة ضيوف بيت الله الحرام.
خطوات التعامل مع مصاب الأزمة القلبية:
- يجري على الفور الكشف على الحالة، وتقييمها بناء على الوضع الصحي للمصاب
- التواصل مع مدينة الملك عبدالله الطبية عبر الخط الساخن
- تحويل المصاب بشكل عاجل عن طريق الفِرق الإسعافية (عند الحاجة)
- إدخال المريض غرفة عمليات القسطرة القلبية بشكل مباشر