"هيونداي" تختبر سيارات كهربائية وذاتية القيادة في المملكة

أعلنت شركة صناعة السيارات الكورية "هيونداي موتور"، اليوم الإثنين، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة التطوير العقاري السعودية "البحر الأحمر الدولية"؛ لتأسيس شراكة في مجال حلول النقل المستقبلية في المملكة العربية السعودية.
وتهدف الشركتان لاختبار السيارات الكهربائية والهيدروجينية في السعودية، إضافة إلى تقديم حلول النقل الجوي المتقدّمة والسيارات ذاتية القيادة، بهدف تعزيز انتشار السيارات الخضراء في جميع أنحاء المملكة.
وفي العام الماضي، أعلنت شركة هيونداي موتور، اتفاقية مشروع مشترك مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي؛ لإنشاء مصنع كامل لتجميع سياراتها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المصنع في العام المقبل، مما سيسهم في توفير فرص عمل محلية وتعزيز صناعة السيارات في المملكة.