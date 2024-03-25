"هيونداي" تختبر سيارات كهربائية وذاتية القيادة في المملكة

وفي العام الماضي، أعلنت شركة هيونداي موتور، اتفاقية مشروع مشترك مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي؛ لإنشاء مصنع كامل لتجميع سياراتها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المصنع في العام المقبل، مما سيسهم في توفير فرص عمل محلية وتعزيز صناعة السيارات في المملكة.