"تعليم مكة" تعقد غداً الملتقى الأول للموجهين والموجهات الصحيين

تعقد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، الملتقى الأول للموجهين والموجهات الصحيين، غداً الثلاثاء، بمشاركة واسعة من المعنيين بالقطاع الصحي والتعليمي.
ويتضمن الملتقى 14 ورشة عمل، تركز على موضوعات حيوية تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي لدى الطلاب والمعلمين، وتطوير مهارات الموجهين الصحيين في التعامل مع الحالات الطارئة.
وتتضمن المحاور الرئيسة للملتقى: الإسعافات الأولية، بتدريب المشاركين على كيفية تقديم الرعاية العاجلة للمصابين قبل وصول الفرق الطبية المختصة.
كما يسلط الملتقى الضوء على مهام الموجه الصحي في المدارس، بما في ذلك كيفية التوعية بالأمراض الشائعة، والتعامل مع حالات الطوارئ الصحية.
وتعد تلك الفعالية خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات الموجهين والموجهات الصحيين، وضمان جاهزيتهم للتعامل مع مختلف الظروف الصحية التي قد تطرأ في البيئة المدرسية؛ ما يعكس اهتمام الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة، بتوفير بيئة تعليمية صحية وآمنة.