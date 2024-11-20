"التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون مع المنظمة

ويركز القرار، الذي اعتُمِدَ بالإجماع، على عدة قضايا؛ من بينها الأهداف المشتركة وجهود التعاون التي تبذلها منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة في مواجهة التحديات على المستوى الدولي، والتزام المنظمتين بمنع النزاعات وبناء وحفظ السلام، وإعادة التأهيل عقب انتهاء النزاعات، وتعزيز ثقافة السلام، ويشمل ذلك معالجة القضايا ذات التأثير على المجتمعات المسلمة على المستوى الدولي، مع التركيز بصورة خاصة على الحوار بين الأديان ومبادرات التعاون.