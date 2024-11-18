وسم "الرخصة المهنية" يتصدر "إكس".. والمعلمون يحتفون بإلغاء ربط العلاوة السنوية بالرخصة

وقد أوضحت وزارة التعليم في إعلانها أن العلاوة السنوية لم تعد مرتبطة بالحصول على الرخصة المهنية، لكنها أكدت استمرار اشتراط الرخصة لممارسة مهنة التعليم أو للتوظيف والتعاقد الجديد، ويأتي القرار ضمن توجّه الوزارة لتعزيز التطوير المهني المستمر بالتعاون مع المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي وهيئة تقويم التعليم والتدريب؛ لتزويد الكوادر التعليمية بمهارات نوعية متقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية.