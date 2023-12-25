"التجمع الأول" يدشن 13 عيادة مدرب صحي بمراكز الرعاية الأولية جنوب وغرب الرياض

دشن تجمع الرياض الصحي الأول عدد 13 عيادة مدرب صحي في مراكز الرعاية الأولية بالمحافظات التابعة له، وهي: عيادة مركز صحي السعودية، ومركز صحي الرفائع، ومركز صحي اليمامة في محافظة الخرج، ومركز صحي أبو سليم، ومركز صحي طحي في محافظة القويعية، ومركز صحي نعام في محافظة الحريق، ومركز صحي الملك فهد في محافظة الأفلاج، ومركز صحي الولامين، ومركز صحي كمدة في محافظة وادي الدواسر، بالإضافة إلى مركز صحي الدلم، ومركز صحي حوطة بني تميم، ومركز صحي المزاحمية، ومركز صحي السليل، ضمن خططه التوسعية في تقديم خدمات الصحة الوقائية.
ويساهم "المدرب الصحي" في التحكم بالصحة بشكل أفضل، كما يساعد في تطبيق الخطط العلاجية، ويحفز على اتباع نظام غذائي صحي، ويشجع على ممارسة الأنشطة البدنية، ويقدم الدعم النفسي والاجتماعي للمستفيدين.
وتأتي عيادة "المدرب الصحي" ضمن مبادرات "مسار الرعاية الوقائية" التابعة لنموذج الرعاية الصحية الحديثة، والذي يهتم بتقديم خدماته لتمكين ودعم الأفراد في تحسين نمط حياتهم؛ من خلال تجنب عوامل الخطورة وتحقيق الأهداف الصحية المخطط لها.
جدير بالذكر أن تدشين الـ13 عيادة، هي إضافة إلى 31 عيادة مدرب صحي حضورية وافتراضية سابقة تم تدشينها في مدينة الرياض، ليصل مجموع عيادات المدرب الصحي في "التجمع الأول" إلى 44 عيادة.