"التجمع الأول" يدشن 13 عيادة مدرب صحي بمراكز الرعاية الأولية جنوب وغرب الرياض

دشن تجمع الرياض الصحي الأول عدد 13 عيادة مدرب صحي في مراكز الرعاية الأولية بالمحافظات التابعة له، وهي: عيادة مركز صحي السعودية، ومركز صحي الرفائع، ومركز صحي اليمامة في محافظة الخرج، ومركز صحي أبو سليم، ومركز صحي طحي في محافظة القويعية، ومركز صحي نعام في محافظة الحريق، ومركز صحي الملك فهد في محافظة الأفلاج، ومركز صحي الولامين، ومركز صحي كمدة في محافظة وادي الدواسر، بالإضافة إلى مركز صحي الدلم، ومركز صحي حوطة بني تميم، ومركز صحي المزاحمية، ومركز صحي السليل، ضمن خططه التوسعية في تقديم خدمات الصحة الوقائية.