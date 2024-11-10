"ثبات المسكن" تطلق 488 فيلا فاخرة في "نفاه خزام" بالرياض بالشراكة مع "NHC"

وأضاف الصالح: "يُعدُّ مشروع "نفاه خزام" ثاني مشاريعنا التي نُطلقها في عام 2024، حيث أطلقنا في الربع الأول من العام الحالي مشروع "مد سدايم"، وهو ما يعكس التزامنا بتوفير خيارات سكنية متنوعة عالية الجودة تُلبي احتياجات الأسر السعودية، بالشراكة مع (NHC) لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70%. ومع تنفيذنا لهذا المشروع نكون قد نجحنا في "ثبات المسكن"، بفضل الله، في تطوير أكثر من مليون متر مربع، وتوفير قرابة 3500 وحدة سكنية، وفق أعلى معايير الجودة العالمية في كافة مشاريعنا.