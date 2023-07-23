"أمانة المدينة" تفاعلًا مع تقرير "سبق": تستكمل الإجراءات النهائية لترسية مشروع طريق الحزام

أوضحت أمانة المدينة المنورة في ردّ تلقته "سبق"، بشأن مشروع طريق الحزام التجاري، أن الأمانة قد شرعت بتنفيذ مشروع نفق تقاطع طريق الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز، مع طريق سعد بن خيثمة؛ بهدف تسهيل الحركة المرورية، إلا أن المقاول السابق قد تعثر في تنفيذ المشروع، وعليه تم اتخاذ الإجراءات النظامية في مثل هذه الحالة، ومن أهمها إشعار المقاول وسحب المشروع المتعثر منه.