"أمانة المدينة" تفاعلًا مع تقرير "سبق": تستكمل الإجراءات النهائية لترسية مشروع طريق الحزام

أوضحت أمانة المدينة المنورة في ردّ تلقته "سبق"، بشأن مشروع طريق الحزام التجاري، أن الأمانة قد شرعت بتنفيذ مشروع نفق تقاطع طريق الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز، مع طريق سعد بن خيثمة؛ بهدف تسهيل الحركة المرورية، إلا أن المقاول السابق قد تعثر في تنفيذ المشروع، وعليه تم اتخاذ الإجراءات النظامية في مثل هذه الحالة، ومن أهمها إشعار المقاول وسحب المشروع المتعثر منه.
وبيّنت الأمانة أنه تم البدء في إعادة طرحه مرة أخرى لاستكماله، ويجري حالياً استكمال الإجراءات النهائية لترسية المشروع على مقاول آخر بعد تعثر السابق.
وكانت "سبق" قد نشرت تقريرًا عن تعثّر مشروع طريق الأمير عبدالمجيد في المدينة المنورة (الحزام سابقاً)، منذ عدة سنوات، وسط مطالبات بقرارات حازمة تُعجّل بالفرج لهذا الطريق الذي يعد من أبرز الطرق التجارية في المدينة.