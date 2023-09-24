اليوم الوطني.. الألعاب النارية تضيء سماء الطائف بمشاركة الجهات الحكومية

وشهدت العروضُ حضورًا وتفاعلًا كبيرًا من الأهالي والزوار، الذين حملوا الأعلام السعودية، والعبارات الوطنية، في هذه المناسبة الوطنية، بتضافر الجهود من القطاعات العسكرية والحكومية والقطاع الخاص، ومشاركة المجتمع في الاحتفالات الوطنية، وما يقدمونه من خدمات للدين ثم المليك والوطن، في ظلّ ما توليه القيادة الرشيدة، أيّدها الله، مشيدًا بتعاون المواطنين والمقيمين وزوار الطائف بتعبيرهم عن فرحتهم باليوم الوطني السعودي.