اليوم الوطني.. الألعاب النارية تضيء سماء الطائف بمشاركة الجهات الحكومية

شهد محافظُ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز، الفعاليات المقامة من أمانة الطائف والجهات المشاركة ضمن احتفالات اليوم الوطني الـ93، وذلك في منتزه الملك عبدالله بحي النسيم.
وفور وصول محافظ الطائف كان في استقباله أمين أمانة الطائف المهندس ناصر الرحيلي، وقيادات القطاعات الحكومية؛ حيث عزف السلام الملكي، ليبدأ الحفل بعدها بآيات بينات من الذكر الحكيم، ثم أُلقيت القصائد الوطنية بتلك المناسبة، وتوالت الفلكلورات الشعبية والعروض المختلفة التي شاركهم الفرحة؛ لتضيء الألعاب النارية سماء الطائف.
وشهدت العروضُ حضورًا وتفاعلًا كبيرًا من الأهالي والزوار، الذين حملوا الأعلام السعودية، والعبارات الوطنية، في هذه المناسبة الوطنية، بتضافر الجهود من القطاعات العسكرية والحكومية والقطاع الخاص، ومشاركة المجتمع في الاحتفالات الوطنية، وما يقدمونه من خدمات للدين ثم المليك والوطن، في ظلّ ما توليه القيادة الرشيدة، أيّدها الله، مشيدًا بتعاون المواطنين والمقيمين وزوار الطائف بتعبيرهم عن فرحتهم باليوم الوطني السعودي.
وكان منتزه الردف بالطائف شهد مسيرة بالآليات والإنزال المظلّي والخيول بتنظيم من أمانة الطائف.
فيما عبّر الأهالي والزوار والمتنزهون عن سعادتهم وفرحتهم بما شاهدوه من فعاليات في احتفالات مناسبة غالية على قلوبنا جميعًا.